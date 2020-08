Montreux Miss et Mister Suisse francophone 2020 se confient

Ekaterina Ostroumova et Michaël Pelletier ont accepté d’en dire un peu plus sur eux après leur élection.

Michaël Pelletier et Ekaterina Ostroumova, Mister et Miss Suisse francophone 2020.

Miss et Mister Suisse francophone 2020, élus les 21 et 22 août, à Montreux, ont pris le temps de répondre aux questions de «20 minutes». Nous avons demandé à Ekaterina et Michaël ce qui les avait poussés à s’inscrire à cette élection, comment leurs proches avaient réagi ou encore si leur coeur était pris.