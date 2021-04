Réseaux sociaux : Miss Excel gagne son pain avec ses tutos sur TikTok

L’Américaine Kat Norton a quitté un cabinet de conseil pour vivre de son art d’enseigner le célèbre logiciel.

L’influenceuse compte plus de 400’000 abonnés cumulés entre TikTok et Instagram.

Les feuilles de calcul d’Excel n’ont pas de secrets pour Kat Norton. C’est devenu une passion pour la jeune femme, titulaire d’un MBA. Après l’avoir mise au service de ses employeurs dès 2013, elle l’a partagée dans des tutoriels. Et les affaires marchent si bien depuis lors qu’elle a pu quitter en février son poste de consultante d’un cabinet d’audit pour en vivre à plein temps.

C’est son arrivée sur l’app TikTok sous le nom de Miss Excel qui lui a fait prendre une nouvelle dimension. La New-Yorkaise s’efforce d’apporter de l’émotion dans l’univers plutôt terne du tableur de Microsoft. Elle s’y prend en dansant sur des chansons comme «Level Up» de Ciara ou «Drop It Like It’s Hot» de Snoop Dogg. «J’étais assez réticente à entrer dans le monde de TikTok, mais j’ai décidé de tester pendant quelques jours. Lorsque ma quatrième vidéo a atteint les 100’000 vues, j’ai compris qu’il y avait d’autres personnes comme moi!» a écrit Miss Excel à ses fans.

Kat Norton a ensuite ouvert un compte sur Instagram, qui renvoie également les fidèles à ses leçons Excel payantes, dont la plus populaire est facturée 300 dollars. Installée chez elle, l’influenceuse a déjà gagné plus de 80’000 dollars cette année avec ses leçons, accessibles sur la plateforme éducative Thinkific, selon Business Insider. Elle est devenue le pendant de Mr. Excel, qui compte plus de 100’000 abonnés sur YouTube.