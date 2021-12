Concours de beauté : Miss France 2022 élue samedi soir sur fond de polémique

Réservé aux femmes célibataires de plus d’1,70 mètre, le concours fait l’objet d’un nombre croissant de critiques.

«Glamour» pour les uns, «discriminant» pour les autres, l’édition 2022 du concours Miss France, suivi par plus de 10 millions de téléspectateurs l’an dernier, se tient samedi soir à Caen, alors qu’il est de plus en plus critiqué. Le nom de la successeure de Miss France 2021, la normande Amandine Petit, devrait être connu dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit et demi au plus tôt, après un show qui débutera à 21h05 au Zénith de Caen.