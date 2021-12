Laury Thilleman a pu s'assumer grâce à Miss France

Laury Thilleman : «Miss France m’a permis de m’assumer en tant que jeune femme»

Laury Thilleman ne regrette pas d’avoir participé au concours de beauté. Il ne lui a apporté que du positif.

Il faut dire que ce concours de beauté l’a vraiment transformée. «Ça m’a féminisée, c’est sûr. Quand j’arrive à Miss Bretagne avec mon jean troué, mes Converse et mon chèche autour du cou, que Sylvie Tellier me dit: «Mlle Thilleman, maintenant il va falloir privilégier les robes et les talons!» je me suis demandé dans quelle aventure j’étais tombée. Mais finalement, ça m’a permis de m’assumer en tant que jeune femme. On ne le sait pas forcément, mais on n’est pas hyper bien dans notre peau quand on fait trois têtes de plus que tout le monde depuis la maternelle, qu’on nous surnomme «la grande asperge» même si on mange comme quatre, qu’on n’a pas trop de formes… Avant, je me cachais dans des vêtements trop larges et là j’ai appris à mettre mon mètre 80 en valeur, ça m’a permis de sortir la tête de l’eau et de devenir femme, à 20 ans.»