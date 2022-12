Concours de beauté : Miss Guadeloupe, Indira Ampiot, élue Miss France 2023

La jeune femme de 18 ans, étudiante en communication et originaire de l’île française des Caraïbes, a été choisie à 50/50 par les téléspectateurs de la chaîne de télévision TF1, qui diffusait la cérémonie en direct, et par un jury de sept personnalités. «Je vis vraiment un rêve éveillé», a déclaré la nouvelle Miss France, émue, visage radieux, en recevant la couronne des mains de la titulaire en 2022, Diane Leyre, devant quelque 3500 spectateurs dans la salle et des millions de téléspectateurs.