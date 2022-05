Miss Oise victime de commentaires racistes

France : Miss Oise victime de dizaines de commentaires racistes

À peine élue, Lévana Boulou a dû faire face à des personnes malveillantes critiquant sa couleur de peau. L’étudiante préfère les ignorer.

Lévana Boulou a été élue Miss Oise 2022, le samedi 21 mai 2022. Instagram

Si l’élection de Miss Oise, samedi 21 mai 2022, s’est déroulée sans incident et dans une ambiance bon enfant, on ne peut pas en dire autant des heures qui ont suivi le couronnement de Lévana Boulou. À peine élue, l’étudiante de 23 ans, qui peut se qualifier pour Miss France tout comme Andrea Furet, a été la cible de commentaires et d’insultes racistes sur les réseaux sociaux, révèle «Oise Hebdo». «Je ne savais pas que l’Oise était en Afrique», «Le grand remplacement a commencé» ou encore «Non seulement elle n’est pas belle, mais en plus elle ne représente pas du tout l’Oise», a-t-on pu lire, entre autres réflexions au ras des pâquerettes.

Des propos qui ont été immédiatement condamnés par le comité Miss Oise, dans un message posté sur Instagram. «Nous sommes abasourdis de voir que ce genre de propos désobligeants existent encore en 2022. Il est aisé et très lâche de se cacher derrière un écran et de tenir ce genre de propos», a écrit le comité, rappelant que ces attaques étaient punissables et qu’il ne resterait «plus de marbre face à ces méchancetés qui n’ont aucun fondement».

La principale concernée a donné ses impressions à France 3, déclarant ne pas vraiment regarder les commentaires et profiter de son titre de Miss Oise. Mais face au déferlement, Lévana n’a pas pu complètement ignorer les propos racistes. «J’ai des sentiments partagés, d’un côté le soutien de mes proches m’apaise, de l’autre je suis choquée», a-t-elle dit, précisant que sept messages sur dix étaient gentils et bienveillants. La jeune femme est en outre persuadée que les personnes qui affirment qu’elle ne représente pas son département jugent «la fonction de miss, le symbole qu’il représente», et pas elle directement.