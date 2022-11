Amour secret : Miss Porto Rico et Miss Argentine se sont mariées

Sur Instagram, les reines de beauté Fabiola Valentin et Mariana Varela ont révélé leur romance et leur union.

Fabiola Valentin, 22 ans, et Mariana Varela, 26 ans, se sont mariées le 28 octobre 2022 à San Juan, à Porto Rico. Les amoureuses, couronnées en 2020 respectivement Miss Porto Rico et Miss Argentine, se sont rencontrées la même année dans le cadre du concours Miss Grand International dont elles étaient finalistes.

Si les jeunes femmes avaient l’habitude de poster sur les réseaux sociaux des photos où on les voyait ensemble, jamais jusqu’alors, elles n’avaient vendu la mèche concernant leur couple. Ce n’est que le 30 octobre 2022 qu’elles ont révélé, en postant une très belle vidéo où l’on découvre notamment des images de la demande en fiançailles, qu’elles s’aimaient dans le plus grand des secrets depuis deux ans. «Après avoir décidé de garder notre relation privée, nous nous découvrons en ce jour spécial», ont-elles écrit en légende avec la date du 28 octobre et deux émojis, un cœur et une bague.