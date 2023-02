Désarmement : Missiles nucléaires: Moscou suspend sa participation à l’accord New Start

«Je regrette la décision annoncée par la Russie aujourd’hui de suspendre sa participation au traité New Start», a déclaré le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, au cours d’une conférence de presse à Bruxelles. «L’annonce par la Russie qu’elle suspend sa participation à New Start est très décevante et irresponsable», a indiqué le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. «Mais bien évidemment nous restons prêts à discuter sur la limitation des armes stratégiques à n’importe quel moment avec la Russie», a-t-il ajouté.

Accord clé

Nouveaux essais nucléaires?

Paris et Londres pointés du doigt

«Via les représentants de l’Otan, on nous adresse des ultimatums: «Vous, la Russie, faites tout ce sur quoi on s’est mis d’accord, notamment New Start, et nous, nous ferons ce que bon nous semble», a accusé le maître du Kremlin. Vladimir Poutine a ainsi suggéré que l’Otan rejoigne New Start pour rendre ce traité équitable, «car, au sein de l’Otan, les États-Unis ne sont pas la seule puissance nucléaire.» «La France et la Grande-Bretagne ont aussi des arsenaux nucléaires, elles les perfectionnent, les modernisent et ils sont dirigés contre nous», a-t-il encore dit.