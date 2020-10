La mission sera conduite par Shirley Ayorkor Botchwey, la ministre des Affaires étrangères du Ghana, présidente en exercice du Conseil des ministres de la Cedeao. Elle sera accompagnée par le Représentant spécial de l’ONU en Afrique de l’Ouest et au Sahel, Mohamed Ibn Chambas, et de représentants de l’Union africaine et de la CEDEAO, selon un communiqué de l’organisation.