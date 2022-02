Cinéma : «Mission impossible»: Tom Cruise tire sa révérence

Le tournage du 8e volet de la saga commence ces jours en Afrique du Sud. Ce sera le dernier pour l'agent Ethan Hunt, que la superstar incarne depuis 1996.

«Le projet est que les septième et huitième films servent de conclusion au personnage d'Ethan Hunt, comme un aboutissement de la série». Voilà ce qu’a indiqué une source à Variety. Selon le média américain, les deux films formeront une histoire complète, au cours de laquelle les cascades de Tom Cruise seront plus folles que jamais .

Prévus initialement pour septembre 2022 et juillet 2023, les septième et huitième volets de la franchise ont été repoussés plusieurs fois à cause du Covid. Ils sont désormais annoncés pour le 12 juillet 2023 et le 26 juin 2024. Les deux longs métrages seront réalisés par Christopher McQuarrie (qui a déjà dirigé les 5e et 6e opus). On retrouvera au casting Rebecca Ferguson, Simon Pegg ou encore la Française Pom Klementieff.