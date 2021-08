Espace : Mission reportée car Moscou n’arrive pas à se poser en douceur sur la Lune

Coup dur pour les ambitions russes: Moscou a décidé de reporter le lancement d’une sonde lunaire en raison de problèmes avec son système d’alunissage.

Le directeur de NPO Lavotchkina, l’entreprise élaborant Luna-25, Alexandre Chirchakov, a expliqué mardi le report à cause de «certains problèmes rencontrés lors de tests», plus spécifiquement à la nécessité de «mettre au point un système d’alunissage en toute sécurité» et «en douceur». «En fait, nous n’avons pas assez de temps. Nous avons besoin de plus de temps pour terminer le développement de l’engin spatial», a-t-il résumé, cité par les agences russes.