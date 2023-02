États-Unis : Missy Elliott entre dans l’histoire

L’artiste américaine est la première rappeuse à être nominée pour être intronisée au Rock & Roll Hall of Fame.

C’est une première pour Missy Elliott et dans l’histoire du Rock & Roll Hall of Fame, qui a intronisé Eminem et Dolly Parton en 2022. La rappeuse de 51 ans est en effet la première artiste féminine de hip-hop à faire partie des nominés de l’institution, dont la liste pour 2023 a été dévoilée le 1er février.