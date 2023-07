Mister Crimson: «Dans les jeux de combat, le mental est primordial»

J’ai commencé la compétition avec «Guilty Gear». Puis, j’ai vu que la scène «SF» était plus développée, j’ai donc décidé de m’y investir avec «Street Fighter 5». En 2016, j’ai remporté le premier tournoi majeur sur le jeu, le Winter Clash à Cannes. Depuis, j’ai notamment gagné le Red Bull Kumite de Londres en 2021, et réussi un top 8 à l’EVO et un top 4 aux dernières finales mondiales.

Forcément, c’est très très court, en un mois, on peut à peine éplucher le début du jeu. Mais c’est le cas pour tout le monde, c’est ce qui rend la compétition excitante et intéressante. On voit qui est capable de s’adapter le plus vite.