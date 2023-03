C8 : Mister France 2023 moqué dans «TPMP»

Invité dans «TPMP», Lisandre Van Muylders, élu Mister France 2023, a vécu un moment lunaire sur le plateau de l’émission de C8, lundi 6 mars 2023. Interviewé par Cyril Hanouna, dont la vulgarité a coûté des millions à sa chaîne, le Corse de 22 ans s’est notamment exprimé sur sa victoire au concours de beauté et sur les prix qu’il avait gagnés, bien plus modestes que ceux remportés par les Miss France. «J’ai gagné une belle montre, plusieurs costumes et des produits de beauté. Pour l’instant je ne suis pas payé, mais sur certains événements je serai payé», a expliqué le coach sportif, également moniteur de plongée. Très souriant, Lisandre a ensuite évoqué ses projets dans l’écologie. Mais ses déclarations ont rapidement déclenché un fou rire général chez les chroniqueurs du programme qui semblaient se moquer de lui. Hilare, Géraldine Maillet a même dû quitter le plateau pour retrouver ses esprits.