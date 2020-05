Weinblog

Mixed by Mövenpick: l'hiver à boire!

Des cocktails pour les journées froides? Yes please ! Alors découvrez le Snow Gull, notre création pour l'hiver.

Kevin Mohler, à propos du Snow Gull : «Un cocktail alliant les douces notes chocolatées du café aux arômes voluptueux d'un sirop aux épices d'hiver à base de cannelle, d'anis étoilé et d'orange. Associé à des spéculos et de la crème, voici un cocktail qui sait réchauffer les cœurs.»

Ça a l'air fameux ? Et ça l'est ! Nous vous recommandons d'essayer la recette suivante :

Snow Gull

*Sirop aux épices d'hiver

Faire chauffer le sucre et l'eau dans une poêle puis y incorporer les épices et l'orange. Ajouter ensuite la liqueur, et faire réduire le mélange jusqu'à obtention d'une consistance sirupeuse. Enfin, passer le sirop au chinois et laisser refroidir.