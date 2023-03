Klingande s'est éclaté au Rock The Pistes

Le DJ donne dans la house mélodique avec la particularité d’être accompagné sur scène par le saxophoniste Arnold Pol. «Mixer avec un musicien en live, c’est risqué, mais j’aime ça. Cela offre un côté plus humain à ma musique. Avec Arno, on se connaît super bien. On tourne ensemble depuis des années. Un seul regard suffit pour que l’on se comprenne et il sent ce que je vais jouer. Aujourd’hui, toutes les conditions étaient réunies pour un super set. Le public était bouillant et il faisait beau et chaud. Il nous est arrivé de jouer en altitude et le saxo a gelé tellement il faisait froid», s’est-il souvenu. Reste que Cédric Steinmyller, de son vrai nom, n’a pas été dépaysé par cette date entre les cimes. Bien au contraire, cela lui a rappelé de bons souvenirs. «Quand j’étais plus jeune, j’habitais à Zurich. Je me rendais très souvent en montagne le week-end. Malheureusement, mes tournées et ma vie font que, désormais, j’ai moins l’occasion d’y aller. Mais là, à l’instant présent, de ne pas pouvoir être sur les skis me frustre un peu», a-t-il reconnu.