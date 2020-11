Diffusée ce printemps sur Netflix, la série avait connu un immense succès. D’après Forbes, le documentaire retraçant la carrière de «MJ» à travers sa dernière saison chez les Bulls aurait rapporté entre trois et quatre millions de dollars à l’ancien basketteur. Le même journal spécialisé estimait sa fortune à 2,1 milliards de dollars en 2020. Michael Jordan a déjà reversé une partie de ces bénéfices à d’autres oeuvres caritatives, comme l’association «Friends of the Children».

«En ces temps difficiles et dans une année d'une difficulté inimaginable à cause du Covid-19, il est plus important que jamais de faire une pause et de dire merci, a indiqué l’ancienne star des Bulls dans un communiqué. Je suis fier de donner les bénéfices supplémentaires de «The Last Dance» à Feeding America et à ses banques alimentaires partenaires dans les Carolines et à Chicago pour aider à résoudre la faim en Amérique.»