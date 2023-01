MJF Spotlight organise six concerts publics à Villars

MJF Spotlight a été lancée afin de mettre en avant des artistes émergents sur des supports médiatiques comme Instagram, TikTok et YouTube. Parmi les jolis coups réalisés, on citera Sam Ryder, Pierre de Maere, Kings Elliot, Nathy Peluso, Priya Ragu ou encore November Ultra qui ont tous enregistré des shows vidéos pour la plateforme à l’aube de leurs premiers succès.

En 2023, deux ans après sa création, MJF Spotlight passe à la vitesse supérieure. Pour la première fois, elle organise des concerts ouverts au public de ses artistes coups de cœur. C’est le Théâtre du Villars Palace qui abritera les live d’une durée d’une heure chacun, répartis sur six samedis, du 11 février au 1er avril. «L’idée de base, toucher les 15-25 ans avec cette entité, ne change pas. Villars a l’avantage d’avoir de nombreuses écoles internationales et beaucoup de jeunes des régions alentours viennent y faire la fête. On espère en séduire une partie avec notre programmation fraîche et nos prix d’entrée très bas, 30 francs», explique Eduardo Mendez, responsable presse du Montreux Jazz Festival. Il précise par ailleurs que lors de toutes les soirées, des après-ski et des afters avec des DJ seront proposés à l’œil dans un hôtel voisin.