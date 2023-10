MMA: Conor McGregor de retour pour l’UFC 300?

Le combattant à l’entraînement. IMAGO/Everett Collection

En avril 2024, la célèbre organisation des arts martiaux mixtes organisera sa 300e soirée de combats. Pour ce faire, l’affiche sera forcément à la hauteur de l’événement, et on peut compter sur ses dirigeants pour monter une «carte» de folie. Au vu des délais, une présence de la superstar Conor McGregor semble dans les tuyaux.

L’Irlandais, absent des octogones depuis plus de deux ans, s’est remis de la grave blessure subie à l’occasion de son 3e combat contre Dustin Poirier et son retour aux affaires se précise chaque jour un peu plus. Le Dublinois de 35 ans devrait (encore) sortir de sa retraite, et il a franchi le premier pas administratif ces verniers jours, en étant réengagé sur le pool des combattants suivis par l’agence américaine antidopage (USADA). Il faut y être inscrit pendant six mois, avant de pouvoir remonter dans l’arène.

Comme McGregor ne peut pas faire les choses simplement, il a annoncé avoir replongé dans ce pool sous la forme d’un jeu de mots diffusé sur X: lui dans une piscine, avec en prime une émoticône de nageur. Et pour ceux qui n’auraient pas compris, il y a ajouté ensuite une photo de lui se mouillant en bas des escaliers d’un yacht. Subtile…

Le dernier combat de l’Irlandais, il l’a gagné par K.-O. contre une mascotte. IMAGO/ZUMA Wire

Son inscription à l’USADA va toutefois faire long feu. Car l’UFC et l’agence américaine ne devraient plus travailler ensemble, à partir du début de l’année 2024. L’organisation de MMA ne veut plus devoir faire patienter ses combattants pendant une demi-année et c’est le cas d’un certain Conor McGregor qui serait à l’origine de ce nouvel imbroglio entre des organisateurs nord-américains et le monde de la lutte contre le dopage.