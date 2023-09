MMA: Historique: Volkan Oezdemir et Ange Loosa s'imposent

Capture d’écran @DR

La journée avait bien déjà commencé, avec Ange Loosa, pour le camp suisse. L’Helvète aux origines congolaises a, en effet, remporté son deuxième combat dans la plus prestigieuse des divisions des arts martiaux mixtes. Le Chaux-de-Fonniers de 29 ans a battu, dans la catégorie des mi-moyens et sur décision des juges après trois rounds acharnés, le Nord-Irlandais Rhys McKee. Un succès qui va lui permettre d'avoir des adversaires encore plus importants dans un futur proche.

Le Neuchâtelois a logiquement fait pencher les juges dans son camp, en étant beaucoup plus actif que son opposant. Il a envoyé la bagatelle de 220 frappes, dont plus de la moitié ont touché. Les réseaux sociaux ont d’ailleurs apprécié son engagement. Il a, en prime, amené à six reprises son adversaire au sol. Le combattant arrivé à cinq ans sur les hauts du canton de Neuchâtel s'offre ainsi un avenir radieux dans la division.

Quelques heures plus tard, son pote Volkan Oezdemir, avec qui il s’est entraîné dans le passé, a prouvé que son surnom, «No Time», n'était pas usurpé, dans la catégorie des lourds-légers. Le Fribourgeois de 33 ans, qui avait bien besoin de renouer avec la victoire, l'a fait avec la manière, contre l'Ouzbek Bogdan Guskov, un combattant avec un punch toujours dangereux et compliqué à gérer.

Dans une ambiance de folie, le Suisse a saoulé son adversaire de coups, a réussi à le faire tomber et, chose rare, il l'a «terminé» après 3 minutes et 46 secondes avec une prise d'étranglement. Une manœuvre de soumission qu'Oezdemir n'avait pas vraiment dans sa panoplie depuis ses débuts à l'UFC. Ce succès, intervenu après une défaite en octobre dernier contre le Russo-Ukrainien Nikita-Krylov, dit lui permettre de retrouver les faveurs des décideurs de la division et de lui redonner une chance au plus haut niveau. Et pourquoi pas vers le titre?