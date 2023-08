L’éventuel combat entre Musk et Zuckerberg sera retransmis sur X 

La rivalité entre Mark Zuckerberg (à g.) et Elon Musk pourrait s’exprimer lors d’un éventuel combat de MMA.

L’ éventuel combat d’arts martiaux mixtes (MMA) dans une cage entre le patron de Tesla, Elon Musk, et celui de Meta, Mark Zuckerberg, annoncé fin juin , sera retransmis en live sur la plateforme X (ex-Twitter). «Le premier épisode sera sur X-vidéo», a annoncé Elon Musk dimanche, précisant que «l’ensemble des recettes sera reversé à des organisations venant en aide aux anciens combattants.»

En concurrence désormais directe, depuis le lancement de Threads par Meta, qui reprend les mêmes fonctionnalités que X et compte 120 millions d’utilisateurs depuis son lancement début juillet selon Quiver Quantitative, Mark Zuckerberg et Elon Musk ont multiplié les échanges plus ou moins acerbes. Point culminant, fin juin, Elon Musk a posté sur son compte «je suis prêt pour un combat en cage», faisant référence à la cage dans laquelle se déroulent les combats de MMA.