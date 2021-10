Football – Mo Salah entre dans les manuels scolaires

D’après le journal anglais The Times, l’histoire de Mohamed Salah (29 ans) sur et en dehors des terrains sera incluse dans les livres des écoles primaires et secondaires en Égypte. Le programme sera adapté en fonction des âges.

Des aides au niveau de la santé et de l’éducation

Un faiseur de bonheur

Lorsque l’on possède une telle star dans son pays, il faut la choyer et la mettre en avant. Les Égyptiens ont fait le choix de rendre leur icône la plus lisse possible. Pour preuve: le texte destiné aux élèves plus âgés dit: «Le désir de Salah d’aider les autres est dû au fait qu’il veut donner aux jeunes une chance de réussir.» Pas très original.