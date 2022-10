Football: Mo Salah rejoint … Claudio Sulser dans l’histoire

Mo Salah s’est fait l’auteur du hat-trick le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions. Getty Images

L’attaquant égyptien du Liverpool FC Mo Salah a fait fort, mercredi soir: entré en jeu à la 68e minute du match de Ligue des champions entre les Glasgow Rangers et Liverpool (1-7), il s’est fait l’auteur d’un hat-trick parfait en très exactement 6 minutes et 12 secondes! Il a en effet inscrit trois buts consécutifs entre la 75e et la 81e minute, faisant passer la marque de 1-3 à 1-6.

Il s’agit du coup de chapeau le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions. Salah a effacé des tabelles le Français Bafetimbi Gomis, qui avait mis trois buts en sept minutes en 2011, quand l’Olympique Lyonnais était allé s’imposer 7-1 – tiens, le même score! – sur la pelouse du Dinamo Zagreb.

Au passage, Mo Salah est devenu le meilleur buteur africain de l’histoire de la C1. Ses trois réussites lui ont permis de porter son total à 45 buts, soit un de plus que Didier Drogba (44).

«Mo est un footballeur extraordinaire, s’est réjoui son manager Jürgen Klopp, en conférence de presse. On le sait tous, et il l’a encore prouvé ce soir.»

Le précédent Sulser en 1978

Si jamais personne n’a marqué un hat-trick aussi rapide en Ligue des champions, deux autres joueurs ont inscrit trois buts en six minutes et quelques secondes à l’époque où la C1 s’appelait encore Coupe des clubs champions. Selon la base de données Gracenote, il s’agit de l’Espagnol Amancio (en 1968 avec le Real Madrid) et… du Suisse Claudio Sulser, dix ans plus tard avec Grasshopper.

En ce 13 septembre 1978, GC avait battu La Valette 8-0 au premier tour de la compétition. Sulser avait inscrit cinq buts consécutifs – les buts numéros 3, 4, 5, 6 et 7 –, les trois derniers en l’espace de six minutes et des poussières, entre la 58e et la 64e minute!

Sûr qu’il ne se trouvait pas beaucoup de personnes à le savoir, mercredi soir, quand Salah a réussi son festival.