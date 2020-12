«Je me permets de vous écrire pour dénoncer une situation qui devient de plus en plus grave dans le service où je travaille à l’État de Genève.» Ainsi débute la missive adressée à la conseillère d’État en charge des Finances et des ressources humaines. Son auteure, anonyme, entend y relater «une situation de harcèlement sexuel et moral qui perdure depuis environ deux ans» dans son service, rattaché au Département des infrastructures (DI).