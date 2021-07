Genève - Mobbing: quinze témoignages visent Patek Philippe 

Le siège de Patek Philippe, flambant neuf, se trouve en zone industrielle de Plan-les-Ouates. Google

«La situation chez Patek Philippe est encore plus grave qu’imaginé», a estimé ce jeudi Alejo Patino, secrétaire syndical chez Unia. Ce dernier a convoqué la presse pour la seconde fois en un peu plus d’un mois pour dénoncer de nouveaux cas de harcèlement, de mobbing, de racisme et de sexisme au sein de l’entreprise horlogère, et son absence de réaction face à ceux-ci. Le 8 juin, Unia avait déjà alerté les médias à ce propos. Il a décidé d’en remettre une couche après avoir croulé sous les témoignages suscités par sa première intervention publique. Alejo Patino a annoncé que quinze nouvelles dénonciations seraient remises à l’inspection du travail (Ocirt) durant l’après-midi.

Le syndicat «très surpris»

«Dès le lendemain de notre première conférence de presse, nous avons reçu des dizaines et des dizaines d’appels, a relaté Alejo Patino. Nous avons été très surpris: ce n’est pas quelque chose de fréquent. Des gens ayant quitté l’entreprise depuis plusieurs années nous ont aussi contactés. Ça aussi, c’est inhabituel. Enfin, ces récits émanent de plusieurs secteurs de la société, dont certains proches de la direction.» Le syndicaliste y voit la preuve que les dérives rapportées ne sont pas le fait «d’un petit chef dans un coin», mais sont permises par une politique d’entreprise laxiste en la matière.

«Parole remise en cause»

Après avoir recueilli «une quarantaine» de témoignages, Unia en a retenu quinze, les plus actuels et pertinents à ses yeux, pour les transmettre à l’Ocirt. Treize concernent des cas de mobbing et harcèlement, un à trait au sexisme, le dernier au racisme. Ils émanent tout à la fois d’employés en poste, ayant été licenciés ou ayant démissionné. Leur point commun est l’absence de réponse hiérarchique. «Quand un fait est remonté auprès des responsables, la parole de la victime est remise en cause ou étouffée, et l’entreprise ne fait rien pour faire cesser» les agissements pendables.

Pour Alejo Patino, c’est ce traitement défaillant qui est particulièrement problématique. «Du mobbing, malheureusement, il y en a un peu partout. Mais la réponse apportée n’est pas la même dans toutes les entreprises. En règle générale, on trouve des accords. Là, dès le départ, Patek a refusé d’entrer en matière, a nié. Aujourd’hui, ils refusent d’admettre qu’ils ont un problème.» Et la formation anti-harcèlement mise sur pied par la société depuis ce printemps ne convainc pas. «Elle est donnée par les mêmes personnes qui ont averti, licencié et remis en cause les victimes. Les employés ne peuvent donc pas leur faire confiance.»

La position de l’entreprise

Appelée à se positionner, l’entreprise Patek Philippe n’a pas donné suite. Dans une communication interne datée du 9 juin, son directoire s’était déclaré «profondément blessé» par les déclarations d’Unia, assimilée à du «dénigrement». Il indiquait que ni le harcèlement, ni la peur n’avait jamais été acceptables au sein de la manufacture horlogère. S’il se disait «loin de nier le fait que certains de vous peuvent avoir le sentiment – à tort ou à raison, peu importe – d’être défavorisés, maltraités, dénigrés, harcelés», il rappelait l’existence de «nombreuses voies pour dénoncer ces situations»; et indiquait que tout collaborateur témoin de tels cas avait aussi «le devoir» de l’informer. Le Directoire précisait par ailleurs qu’aucun collaborateur n’avait jamais été licencié pour avoir alerté l’entreprise sur des situations de harcèlement.