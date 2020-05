Télécoms

Mobilezone restructure en Allemagne

Le spécialiste de la téléphonie mobile compte supprimer 80 emplois en Allemagne afin d’économiser plusieurs millions d’ici l’année prochaine.

«En effectuant ces changements opérationnels, nous voulons être dans la meilleure position possible pour consolider nos ventes indirectes sous une seule nouvelle et solide marque centrale», a expliqué Markus Bernhard, directeur général (CEO) de Mobilezone.

Grâce à la réorganisation, les processus financiers et logistiques seront optimisés, les lignes de communication plus courtes et la disponibilité des produits plus large pour les partenaires.