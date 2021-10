Genève - Mobilier de bibliothèque choisi par les étudiants

Dans le cadre de la rénovation des Bastions, étudiants et professeurs étaient invités à venir tester et voter pour les meubles mobiles qui seront installés dans la future bibliothèque. «On intègre les étudiants dans ce choix, ce sont eux les futurs utilisateurs, explique Alain-Christian Hernández, responsable du site Uni Bastions de la Bibliothèque de l’Université de Genève.

Une première «de cette ampleur»

Cinq modèles à choix

QR code

Pour donner leur avis, les futurs usagers de la bibliothèque ont dû scanner avec leur smartphone un QR code pour chaque lot de meubles, et répondre à trois ou quatre questions par lot sur le design ou le confort, avec un système de notation. Ils ont pu aussi indiquer leur coup de coeur. «Je trouve plutôt bien qu’on demande notre avis, ça nous concerne quand même, estime une étudiante. Les universitaires ne pourront au moins plus se plaindre, ils avaient la possibilité de voter.» Leurs avis seront pris en compte dans le cadre du critère de qualité, qui comptera pour 35% dans le choix final, le prix représentant 40% et la durabilité 25%. «Ce n’est pas parce que tel fauteuil a été le plus voté qu’il sera celui qu’on achètera», précise Alain-Christian Hernández.