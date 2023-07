Les tarifs des transports publics vaudois vont augmenter

À noter que les tarifs évolueront différemment selon les assortiments. «Pour les billets individuels, les cartes journalières et les abonnements mensuels, l’augmentation de tarif s’applique de manière linéaire avec un taux moyen d’environ 4%. Cependant, les prix des cartes journalières et des billets réduits 1 et 2 zones ainsi que le Court Parcours resteront inchangés. Ces titres de transport sont parmi les plus fréquemment utilisés par notre clientèle», détaille Mobilis dans un communiqué de presse.