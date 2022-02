Solidarité – Mobilisation à travers la Suisse pour aider les réfugiés ukrainiens

C’est dans une salle de cérémonie d’un complexe de halles que certains des dons sont distribués, ici à Chisinau et Moldavie.

Alexandrina et son association ont déjà récolté une jolie quantité de produits de première nécessité, ici sur le quai des Vernets, à Genève.

«Les gens arrivent par milliers en passant la frontière ukrainienne, ils sont accueillis par les gens qui leur proposent de venir dans leur maison. Il y a aussi de grandes halles qui sont mises à disposition, parce qu’il n’y aurait pas de place pour tout le monde. Mais ces gens n’ont plus rien, alors nous essayons de les aider.»

Alexandrina, Moldave établie à Genève depuis plusieurs années, organisait ce samedi des collectes de marchandises et de fonds pour subvenir aux besoins urgents de ceux qui ont fui l’Ukraine vers son pays natal. «C’est le mieux qu’on puisse faire depuis ici. J’aimerais y aller moi-même, mais j’ai de jeunes enfants ici. Mon cœur est partagé en deux.»

L’association qu’elle a cocréée, Happy Links, envoyait déjà des cadeaux de Noël solidaires en Moldavie depuis des années. Alexandrina connaît donc les besoins logistiques sur le bout des doigts. «Nous demandons d’abord des produits de première nécessité comme des produits d’hygiène, des pampers, des chaussures, ou de la nourriture, raconte la trentenaire. Certaines personnes n’ont pas accès à une cuisine, alors on envoie des céréales par exemple.» L’approvisionnement n’étant pas coupé vers la Moldavie, rapporte Alexandrina, elle récolte aussi de l’argent, puisque la place manque dans le transport depuis la Suisse.

La solidarité se fait sentir rapidement, et les dons affluent dans plusieurs villes de Suisse, à commencer par Genève. «Il y a un bus qui fait des trajets réguliers jusqu’à la capitale Chisinau. Il a accepté de transporter nos donations, même s’il a peu de place, alors on a organisé un point de récolte dans les villes qu’il traverse. Et sur place, un prêtre nous aide avec un minibus pour répartir les affaires.»