Fribourg: Mobilisation contre le renvoi d’un étudiant

Son histoire a ému de nombreux Fribourgeois. Que ce soit dans la rue, sur internet ou les réseaux sociaux, une pétition intitulée «Non à l’expulsion inhumaine de Prosper Gabriel!» a déjà réuni, en seulement quelques jours, des milliers de signatures. Le site change.org en dénombre 2500 et les initiants évoquent le chiffre de 3000, dans les colonnes de « La Liberté ». Dans les faits, les autorités cantonales ont décidé de renvoyer le jeune homme de 24 ans au Nigéria, son pays d’origine. Son permis de séjour n’a en effet pas été renouvelé, puisqu’il était au bénéfice d’un permis temporaire pour études. Mais il a raté ses examens à l’Université de Fribourg, un échec considéré comme définitif et justifiant son renvoi.

Reste que le Nigérian, orphelin depuis ses 7 ans, est arrivé en Suisse avec ses frères en 2014. Il a terminé une maturité gymnasiale et pratique la boxe à haut niveau. Il est d’ailleurs «champion suisse en titre dans la catégorie des moins de 71 kilos et coach», indique son club, qui a lui aussi relayé la pétition sur son site. Et, même son échec universitaire ne semble pas si définitif. En accord avec le Décanat, il a réorienté son cursus, bien qu’il ne puisse pas être officiellement inscrit sans permis de séjour. Pour finir, il dit n’avoir plus la moindre famille dans son pays, ni aucun avenir là-bas. Si son recours auprès du Tribunal cantonal a été débouté, les pétitionnaires qui le soutiennent sont prêts à porter l’affaire devant le Tribunal fédéral, si les autorités fribourgeoises n’interviennent pas rapidement.