Valais: Mobilisation contre l’expulsion d’une Camerounaise

L’exécutif de Collombey-Muraz en soutien

«Nathalie Ngono a démontré des qualités exceptionnelles. Elle fait partie de ce personnel compétent que l’on recherche dans un établissement de soins. Nous souhaitons vivement qu’elle reste parmi nous», a déclaré le directeur de la Charmaie, Hervé Fournier, au Nouvelliste . Dans les colonnes du quotidien valaisan, la conseillère communale et vice-présidente de la Charmaie, Natercia Knubel s’insurge: «On incite les étrangers à s’intégrer le plus possible et quand ils le sont, on les renvoie. C’est illogique. C’est inhumain.»

Affiliée à deux associations locales, Nathalie Ngono est la figure même d’une intégration réussie. Le parcours scolaire de ses deux enfants adultes, Wilfried et Félicité, qui poursuivent respectivement des études de droit et de gestion d'entreprise aux universités de Fribourg et de Saint-Gall parlent également en sa faveur. Tandis que Wilfried et Félicité peuvent rester en Suisse, leur demi-frère Ethan (6 ans), né en Suisse, et leur mère sont ainsi sommés de quitter le pays. Une décision que personne ne comprend dans l’entourage de la famille. Dès lors, on s’est activé à la Charmaie. Dans le but qu’un permis humanitaire soit octroyé à leur collègue, les employés de l’EMS ont lancé une pétition en ligne et plus de 5000 signatures ont d’ores et déjà été récoltées, dont celles du conseil d’administration de l’EMS et de l’exécutif communal de Collombey-Muraz.