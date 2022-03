Covid-19 : Mobilisation de l’armée et de la PC: les cantons se sont permis le luxe

Le Contrôle des finances a analysé en détail les différentes missions octroyées aux cantons. Les Romands ont été particulièrement gourmands.

En mars 2020, la Suisse avait parlé de la «plus grande mobilisation» de ses soldats depuis la Seconde Guerre mondiale. Et comme on est toujours plus intelligent après, on constate aujourd’hui qu’elle a sans doute été plus importante que nécessaire. C’est ce qui ressort de l’analyse menée par le Contrôle fédéral des finances (CDF).