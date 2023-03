8 mars : Mobilisation des femmes pour leurs droits, bafoués à travers le monde

Ailleurs en Europe et en Asie, des milliers de femmes se sont rassemblées, défiant parfois les autorités, comme à Istanbul où elles ont célébré une «marche de nuit féministe», sifflant et chantant sous l’œil attentif de la police qui avait interdit toute manifestation sur la place Taksim.

«C’est notre jour»

Depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, «les femmes et les filles ont été effacées de la vie publique» dans ce pays, a déploré lundi le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres qui, plus généralement, s’est inquiété que «l’égalité entre les sexes s’éloigne de plus en plus» dans le monde. «Au rythme actuel, (l’organisation) ONU Femmes la fixe à dans 300 ans», a-t-il affirmé.

Démarche symbolique et inédite, l’Union européenne a adopté mardi des sanctions contre des individus responsables de violations des droits des femmes dans six pays, dont le ministre taliban de l’Enseignement supérieur Neda Mohammad Nadeem alors que les Afghanes n’ont plus le droit d’aller à l’université ou dans l’enseignement secondaire. Elle a été imitée mercredi par le Royaume-Uni qui a gelé les actifs et interdit de séjour plusieurs individus et entités responsables de violences envers les femmes en Iran, en Syrie, au Soudan du Sud et en République centrafricaine.