France : Mobilisation en baisse contre le pass sanitaire, avec les soignants en pointe

Un peu plus de 120’000 personnes ont défilé, samedi, dans plusieurs villes de France, pour protester contre l’obligation vaccinale pour le personnel de santé.

Près de 19’000 à Paris

Après trois week-ends de baisse, les autorités elles-mêmes avaient prédit un sursaut de la mobilisation, coalition hétérogène d’antivax, de gilets jaunes, de militants d’extrême droite ou, plus généralement, de personnes opposées au gouvernement. Environ 170’000 protestataires étaient attendus dans toute la France, dont 30’000 à Paris. Le ministère de l’Intérieur avait compté 140 ’ 000 manifestants samedi dernier et 165.000 la semaine précédente.

Or, pour ce neuvième samedi de contestation, les manifestations ont rassemblé 121’000 personnes sur l ’ ensemble du territoire français, dont 19’000 à Paris, selon un comptage du ministère de l'Intérieur, qui a recensé 207 rassemblements ou cortèges au total dans tout le pays. Selon les préfectures, ils étaient 1200 à Strasbourg, 1700 à Rennes et à Vannes, plus de 2000 à Lyon, 3000 à Montpellier ou Nice, 2500 à Toulon et à peu près autant à Bordeaux.