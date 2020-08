Iran

Mobilisation inédite contre la pendaison de trois jeunes

Trois prisonniers de 26 à 28 ans, arrêtés lors de manifestations contre les autorités, pourraient être exécutés. Une rare campagne pour les soutenir a été lancée.

Saïd Tamdjidi, 28 ans, Mohammad Radjabi, 26 ans, et Amirhossein Moradi, 26 ans sont condamnés à mort.

«#Ne_les_exécutez_pas». Une campagne d'une rare ampleur, rassemblant militants et personnalités derrière ce hashtag, exhorte l'Iran à renoncer à la pendaison de trois jeunes prisonniers arrêtés lors de manifestations contre les autorités de Téhéran. La campagne contre les exécutions (#Edam_Nakon en persan) a pris une ampleur inédite après la décision, le 14 juillet, de la Cour suprême iranienne de confirmer la peine de mort pour Amir Hossein Moradi, Saeed Tamjidi et Mohammad Rajabi, trois hommes accusés de vandalisme et de pyromanie pendant les manifestations de novembre 2019.