Santé mondiale

Covid-19: le bilan frôle les 200'000 morts

Alors que le bilan mondial du Covid-19 atteindra bientôt les 200'000 morts, de nombreux pays se mobilisent pour produire un vaccin.

Le président des États-Unis - le pays le plus endeuillé avec plus de 50'000 morts - a semblé envisager de traiter la maladie au «désinfectant». Des propos qui ont suscité un tollé, obligeant scientifiques, fabricants et autorités à monter au créneau. Donald Trump a finalement assuré vendredi s'être exprimé de façon «sarcastique». Dans la soirée, vraisemblablement piqué au vif par la polémique, il s'est contenté d'un bref point-presse sur la pandémie, s'éclipsant sans répondre à la moindre question.

«Pour tous, partout»

Vaincre la pandémie, qui a déjà tué plus de 193'000 personnes dans le monde, exige «l'effort de santé publique le plus massif de l'histoire», a soutenu le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

La course est déjà engagée entre laboratoires pour trouver le produit adéquat avec une demi-douzaine d'essais cliniques, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne. Mais l'enjeu est d'obtenir un vaccin et un traitement «abordables, sûrs, efficaces» et disponibles «pour tous, partout», a martelé Antonio Guterres, mettant en garde contre une solution qui exclurait les plus pauvres.