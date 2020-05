Canton de Fribourg

Mobilisation pour maintenir les aides Jeunesse+Sport

Le Conseil d’Etat a annoncé l’arrêt des subventions pour la période du confinement. Des députés demandent qu’il revienne sur sa décision pour protéger les petits clubs.

Faute d’avoir le droit d’organiser des activités, les clubs sportifs et groupes scouts fribourgeois ne toucheront pas les subventions Jeunesse+Sport habituelles. Cette annonce du Conseil d’Etat a fait bondir une dizaine de députés qui demandent leur maintien.

«On ne peut pas laisser tomber ces structures qui reposent largement sur des bénévoles, et qui font vivre la société et forment nos jeunes, assène la socialiste Solange Berset. Beaucoup les accompagnent admirablement à distance depuis le début de la pandémie. Et puis le matériel, les licences ou encore les loyers continuent à devoir être payés.»