Genève : Mobilisation pour sauver des centaines d’arbres

Des défenseurs de l’environnement et des riverains ont dénoncé mardi un véritable «écocide» prévu sur la route de Ferney. Pour prolonger la ligne du tram 15 vers la France voisine et construire une piste cyclable, 340 arbres seront coupés le long de cet axe, à cheval sur les villes de Genève et du Grand-Saconnex. Des associations pro-nature et d’habitants ont lancé une pétition. Elles exigent que le projet, accepté de justesse en votation populaire l’automne dernier, soit revu.