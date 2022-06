Genève: Mobilisation pour une famille «très intégrée» menacée de renvoi

«La peur au ventre»

La mère, nettoyeuse, subvient aux besoins de sa fille de 18 ans et de son fils de 7 ans, né ici. Elle n’a jamais touché l’aide sociale et n’a pas de casier judiciaire. Son aînée termine ses études secondaires. L’école primaire que fréquente le petit frère loue les «compétences sociales et scolaires» de ce dernier. Pourtant, la demande de régularisation de la famille déposée en 2021 a viré au fiasco. Cet hiver, le Canton a d’abord pensé autoriser l’adolescente à rester, seule, pour poursuivre sa scolarité; avant d’envisager désormais le renvoi de toute la famille «dans un pays où elle ne s’est plus rendue depuis huit ans et que les enfants ne connaissent pas ou plus», se scandalise Thierry Horner, secrétaire syndical. La mère vit avec «la peur au ventre», sa fille se désespère: «Je devrai abandonner tous mes projets d’études et je perdrai mes amis».