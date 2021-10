Yverdon-les-Bains – La mobilisation sauvage contre un projet immobilier tourne au squat

Neuf immeubles de trois étages, des commerces et un parking souterrain de 170 places: le projet immobilier prévu dans le quartier de Clendy-Dessous passe mal auprès d’une frange de la population yverdonnoise. Des citoyens et certains riverains craignent de voir le quartier perdre de sa quiétude. En guise de résistance à la bétonisation d’une surface de 1,2 hectare, un espace cuisine et un jardin collectif ont été aménagés, samedi après-midi.