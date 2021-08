Sion - Mobilisés contre le certificat Covid obligatoire dans les hôpitaux

Il faut désormais se munir d’un certificat Covid pour rendre visite à un patient de 12 ans et plus, dans les hôpitaux valaisans.

En raison de l’évolution de la pandémie, l’Hôpital du Valais ne permet plus l’accès aux visiteurs et intervenants externes qui ne sont pas munis d’un certificat Covid. La mesure en vigueur depuis ce lundi 13h sera également appliquée dès ce mercredi dans les hôpitaux neuchâtelois. Les parents désireux de se rendre en pédiatrie ou dans un autre service de l’hôpital avec un enfant de plus de 12 ans sont ainsi soumis à cette règle. Une situation qui ne fait pas l’unanimité.