Mobilité: 180’000 francs par kilomètre pour l’entretien des routes

Des monceaux de déchets

L’an dernier, 59 millions de francs ont été dépensés pour le nettoyage du réseau des routes nationales, dont près de la moitié pour le nettoyage des chaussées, des tunnels et des aires de repos. Ces travaux comprennent la purge de conduites, de canalisations et de rigoles, la vidange de systèmes d’évacuation et de traitement des eaux de chaussée ainsi que l’évacuation de gravier et de matériaux charriés dans les ruisseaux et sur les rives. Par ailleurs, en moyenne, une tonne de déchets par kilomètre de route nationale a été ramassée et éliminée, sans compter les quelque 3300 tonnes de déchets jetés dans les poubelles prévues à cet effet sur les aires de repos.