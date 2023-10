Mobilité: «A partir de 2030, nous ne proposerons plus que des véhicules entièrement électriques»

1 / 3 Helen Hu, directrice générale de Volvo Cars Switzerland, mise sur les véhicules entièrement électriques. Volvo Car Switzerland Elle fait la promotion de l’EX30, un modèle d’entrée de gamme dont le prix catalogue est de 40’000 francs. Volvo Car Switzerland Pour les batteries, l’entreprise chinoise table sur l’économie circulaire. Elles sont ensuite utilisées comme batteries pour stocker l’énergie solaire. Volvo Car Switzerland

Madame Hu, comment un constructeur automobile traditionnel comme Volvo perçoit-il le futur de la mobilité?

Chez nous, l’avenir de la mobilité se calque sur celui de notre marque, à savoir durable, sûr et électrique. C’est ce que nous mettons déjà en œuvre aujourd’hui, puisque nous poursuivons l’une des stratégies de durabilité les plus ambitieuses de notre secteur. À partir de 2030, nous ne proposerons plus que des véhicules entièrement électriques. Nous estimons d’ailleurs que, dans les années à venir, cette évolution sera visible sur l’ensemble du secteur. À l’avenir, les gens auront certainement davantage de solutions de mobilité, mais les voitures resteront nombreuses – elles seront encore plus connectées, par exemple à la maison ou au lieu de travail. Je suis fermement convaincue que, dans le futur, nous pourrons recharger nos voitures électriques aussi facilement et naturellement que nous le faisons aujourd’hui avec nos téléphones portables.

L’électrique est-il le nec plus ultra?

Les Nations unies ont clairement indiqué que la mobilité sans émissions est la clé pour que le monde atteigne l’objectif net zéro d’ici 2050. En ce sens, nous pensons vraiment que les véhicules électriques incarnent l’avenir – qui existe en partie déjà dans le présent, puisque ces derniers roulent déjà sans émissions et s’intègrent aisément au sein d’une infrastructure qui utilise de l’énergie renouvelable. Devenir un constructeur de voitures purement électriques est décisif, aussi bien pour la durabilité de notre entreprise que pour notre succès futur. Mais pour nous, cela ne suffit pas: nous devons éliminer toute émission dans notre chaîne de création de valeur. Volvo Cars deviendra une entreprise climatiquement neutre d’ici 2040.

Quel est le degré de durabilité des batteries, selon Volvo?

Cela dépend d’une part de leur développement, et, d’autre part, de l’utilisation que l’on en fait. En collaboration avec Northvolt, nous avons ouvert un centre de recherche et de développement pour une production durable de batteries dans notre ville d’origine de Göteborg, en Suède. C’est une étape importante pour réduire l’empreinte écologique des futurs véhicules électriques. Dans un même temps, nous devons aussi nous demander comment utiliser les batteries de manière durable, donc sur le long terme. Comme pour de nombreux autres matériaux utilisés, nous misons sur l’idée d’une économie circulaire: à la fin de leur cycle de vie, les batteries utilisées dans les véhicules sont converties en batteries alimentées par l’énergie solaire; elles fournissent également des services dits de «Fast Balancing» au système électrique d’une centrale hydroélectrique située en Suède. Et puis il y a un troisième point: l’extraction des ressources. Volvo a été le premier constructeur automobile dont le cobalt, le lithium et le nickel peuvent être suivis tout au long de la chaîne d’approvisionnement grâce à la technologie blockchain. Cela signifie que, pour toutes nos batteries, nous savons de quelle mine proviennent les matières premières.

Quelles sont les autres formes de propulsion expérimentées par Volvo? L’hydrogène est-il encore d’actualité?

Nous nous concentrons sur l’électrification. Nous voulons produire les meilleures Volvo entièrement électriques, tant d’un point de vue de la durabilité que de la sûreté.

Pourquoi le constructeur Volvo a-t-il créé une nouvelle marque par le biais de Polestar et non transformé directement sa flotte de manière conséquente?

Polestar a développé sa propre identité et sa propre approche des véhicules électriques, qui diffèrent de celles de Volvo. Cela nous permet, en tant que groupe, de nous adresser à différents types de clients et d’élargir la diversité globale de notre portefeuille.

Que fait Volvo pour rendre la fabrication de ses véhicules plus durable?

Comme mentionné précédemment, nous challengeons chaque processus de notre chaîne de fabrication et de création de valeur, afin de devenir davantage durable en réduisant encore davantage nos émissions. Nous y sommes déjà bien parvenus avec la Volvo EX30, notre dernier et plus petit SUV à ce jour. Avec moins de 30 tonnes, il possède aujourd’hui l’empreinte carbone la plus faible de notre flotte. À titre comparatif, c’est 25% de moins que les autres modèles entièrement électriques, à savoir la XC40 et la C40 Recharge. Comment y sommes-nous parvenus? L’EX30 sort notamment d’une usine dont l’ensemble de l’énergie produite est climatiquement neutre. Ce modèle est en outre conçu de manière à pouvoir être recyclé à 95% à la fin de son cycle de vie, que ce soit en récupérant les matériaux ou l’énergie des pièces qui ne peuvent pas être recyclées.

Outre le plastique recyclé dans les véhicules, vous avez mené une étude avec Pirelli. Il s’agit de développer des pneus fabriqués à partir de matériaux renouvelables. Où en est-on dans ce domaine?

Il s’agit d’une approche prometteuse dans l’optique de réduire l’impact climatique dans le domaine de la mobilité. Volvo travaille en étroite collaboration avec différents partenaires, à l’instar de Pirelli, afin de rechercher et de développer des solutions innovantes dans ce secteur.

Soyons très concrets: si l’on veut se déplacer de la manière la plus durable possible, mais que l’on est tributaire de la voiture et que l’on dispose d’un budget suisse moyen, que faire?

Il faut se tourner vers la Volvo EX30, le plus petit de nos SUV entièrement électrique, qui, selon nous, est un bon modèle si l’on souhaite entrer de plain-pied dans la mobilité électrique. Avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 480 kilomètres et ses normes de sécurité élevées, l’EX30 apporte tout ce qu’il faut pour tendre vers une mobilité moderne, urbaine et durable.