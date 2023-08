Mobilité: Des trains et des bus toujours plus propres en Suisse

Des taches sur les fenêtres, de la poussière sur les sièges ou encore de la boue sur le sol: de petites choses qui incommodent plus d’un usager des transports publics. Pourtant, si l’on en croit un rapport de l’Office fédéral des transports (OFT) paru lundi, ces souillures sont de moins en moins visibles. Depuis trois ans, la propreté des transports publics est en constante progression. Les résultats sont jugés bons à très bons dans toutes les entreprises ferroviaires, tandis que seules six entreprises de bus sont sous la barre minimale requise. En comparaison, onze entreprises n’atteignaient pas les minimums a requis en 2021.

On ne peut pas se plaindre, comparé à d’autres pays… Excellente, je pourrais y manger par terre. Franchement bof… Rien à voir avec les CFF d’antan! Je n’en sais rien. Je ne prends jamais le train

Même son de cloche aux arrêts de bus et sur les quais de gare. Les salles d’attente et les ascenseurs connaissent une amélioration significative par rapport à 2022. Concernant les critères d’ordre, tels que l’absence de dégâts de l’équipement (sièges, poubelles, toilettes) dans les trains et dans les bus, ils figurent parmi les mieux notés, sans variation notable depuis 2020.