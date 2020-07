Genève

Mobilité douce en force dans le futur quartier des Cherpines

Les autorités et des privés ont signé un partenariat pour multiplier les offres en matière de déplacements non polluants, dans un secteur où 4000 logements devraient sortir de terre.

Le secteur des Cherpines devrait abriter à terme 4000 logements et 10’000 habitants, à cheval sur les communes de Plan-les-Ouates et Confignon, dans le canton de Genève.

Pour circuler sans polluer et pour développer la vie de quartier, le Canton, la commune de Plan-les-Ouates (GE) ont signé une convention qualifiée d’inédite, vu la taille du secteur concerné. Dans le futur quartier du Rolliet, qui abritera le quart des 4000 logements prévus au sein du projet des Cherpines, les partenaires poussent pour offrir «des alternatives crédibles et pratiques à l’utilisation de véhicules individuels motorisés».

L’accord dévoilé ce mercredi prévoit la mise en place d’une centrale de mobilité. Cette dernière devrait mettre à disposition des résidents des vélos cargos, ainsi que des vélos et des trottinettes électriques. Des abonnements gratis de car-sharing sont également prévus. Enfin, des bons de livraisons de vélo à domicile et de location de longue durée de deux-roues électriques, mais aussi des bons pour les TPG devraient également être proposés à ceux qui renonceraient à la voiture.

Les autorités prévoient aussi des loyers abordables au Rolliet, pour 5500m² de surfaces «favorisant les activités associatives et non commerciales»; et ce, afin de promouvoir la vie de quartier. Les locaux pourraient ainsi être loués à des associations locales, à des artistes, à des épiceries participatives ou encore à des services de soins ou sociaux. Les premiers logements dans le quartier devraient voir le jour d’ici trois ans