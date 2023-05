Genève: Mobilité douce pour la majorité du personnel des HUG

Baisse de 12% pour la voiture



Plus de la moitié des sondés utilise un mode doux. Dans le détail: 22% du personnel se rend aux HUG en vélo, 6% à pied, 26% en transports publics, 4% en utilisant un P+R pour leur véhicule, 3% en covoiturage, 11% en deux-roues motorisés et 28% en voiture. Depuis 2017, l’utilisation d’une voiture individuelle a baissé de 12%, tandis que le vélo a connu la plus grande croissance, avec 7%. Le report vers l’écomobilité le plus important concerne les employés résidant en Haute-Savoie (+14%), suivis des habitants de l’Ain (+11%).