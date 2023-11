Mobilité douce: Un cours pour les seniors qui roulent à vélo électrique?

De plus en plus de retraités roulent avec des vélos électriques.

Il faut dire que les vélos électriques ont la cote auprès des Suisses. Ils sont en passe de devenir majoritaires par rapport aux vélos classiques. Corollaire: les accidents ont doublé en 5 ans. Et ce sont les seniors qui sont les plus touchés. Sur 100 millions de kilomètres parcourus, 500 cyclistes de plus de 80 ans ont été accidentés. Sur la même distance, les plus jeunes n’ont que 100 accidents, rapportent les journaux, soit 5x moins.

Pro Senectute favorable

Du côté de Pro Senectute, on estime que les plus de 65 ans devraient obligatoirement suivre le cours. Sinon, ceux qui en auraient le plus besoin n’iront pas aux cours facultatifs, estime l’organisation qui note que l’équilibre, la coordination et la réactivité diminuent avec l’âge. En revanche, le Bureau de prévention préfère, lui, un cours facultatif. Il permettrait d’exercer des manœuvres compliquées et de rendre les retraités attentifs aux situations dangereuses, estime-t-il.