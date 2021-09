Mobilité éco-responsable et gratuité des transports publics ne vont pas de paire

Vaud : Mobilité écolo et gratuité des transports publics ne vont pas de pair

Le libre accès aux transports publics impliquerait un report de charges sur les collectivités, qui pourraient être tentées de réduire l’offre pour faire des économies, craint notamment l’ATE-Vaud.

La gratuité des transports publics est régulièrement débattue dans les communes et les cantons. 20min/Celia Nogler

L’initiative cantonale pour des transports publics gratuits, dont la récolte de signatures vient de démarrer, ne séduit pas forcément tous les partisans de la mobilité écoresponsable. La section vaudoise de l’ATE renonce, par exemple, à la soutenir. Elle reconnaît défendre «depuis toujours des transports publics financièrement accessibles, ainsi qu’un renforcement continu de l’offre en trains et bus pour les Vaudois», mais estime que «l’initiative ne permet pas de répondre à ces objectifs».

Les usagers paient la moitié des coûts

En Suisse, le prix des billets et abonnements de transports publics finance à hauteur de 50% les coûts des transports en commun. En l’absence de tels apports, les frais seraient à la charge du canton et des communes. «Certaines communes, pour des raisons conjoncturelles ou de choix politiques, risquent de renoncer au développement et à l’entretien de leur réseau de transports en commun, aujourd’hui ou demain», craint l’ATE-Vaud. «En outre, requérir une gratuité totale aujourd’hui risque de nuire au débat qui viendra vraisemblablement sur le mobility pricing», poursuit l’association.

Si on habite à Pampigny et qu’on travaille à Epalinges, le trajet prend deux fois plus de temps en transports publics qu’en voiture. Ce n’est pas le prix qui va influencer le comportement, mais l’offre et la cadence Romain Pilloud, secrétaire général de l’ATE-Vaud

L’ATE-Vaud pointe aussi du doigt les différentes études réalisées en Europe et mises en avant par les initiants: «Celles-ci ne portent que sur des régions entièrement urbanisées, avec un réseau dense», qui ne correspond pas au profil du canton. «Si on habite à Pampigny et qu’on travaille à Epalinges, par exemple, le trajet prend deux fois plus de temps en transports publics qu’en voiture. Ce n’est pas le prix qui va influencer le comportement, mais l’offre et la cadence», estime Romain Pilloud, secrétaire général de la section vaudoise de l’ATE.

La question de la gratuité des transports publics dépasse souvent les clivages traditionnels. En février 2020, une proposition en ce sens de l’UDC avait par exemple été combattue par la gauche à Yverdon-les-Bains car le but était surtout d’attirer des consommateurs supplémentaires au centre-ville. Il y avait donc un risque d’accroissement pur et simple du trafic et des émissions de CO2, selon le système de propulsion des bus.

De leur côté, les Verts vaudois, se sont officiellement prononcés en 2020 contre la gratuité générale des transports publics. «Une fausse bonne idée», selon eux. Ils préfèrent des mesures ciblées pour les jeunes ou les personnes âgées par exemple, alors que les mouvements de gauche extrême ou certaines sections cantonales du Parti socialiste y sont plutôt favorables et la font régulièrement figurer dans leurs programmes politiques.

Et ailleurs… Au Luxembourg, la population se déplace à travers tout le pays gratuitement en transports publics depuis le 29 février 2020. Une augmentation du pouvoir d’achat s’est remarquée, relèvent les initiants. D’autres villes ont également joué les cobayes, comme Dunkerque en France et Tallinn en Estonie. Étant donné que l’utilisation de la voiture est responsable de 75% des émissions carbone issues de la mobilité, la gratuité des transports publics vaudois serait une mesure écologique conséquente, selon le comité. A ce jour, plusieurs initiatives similaires ont déjà été lancées à plusieurs reprises dans différents cantons. Sans succès jusqu’à présent. À Neuchâtel, le conseil d’État lui oppose un contre-projet visant à augmenter l’attractivité des transports publics. Des mesures plus modestes existent ailleurs: à Fribourg, la Ville octroie déjà la gratuité aux élèves sur le territoire de la commune et une motion demande de rendre gratuits les transports publics pour les retraités. Une telle facilité est testée à Martigny (VS).