Mobilité électrique: «Il n’y a pas de vérité ultime en matière de durabilité»

Pour Frank M. Rinderknecht, expert en mobilité et concepteur automobile, le passage aux énergies renouvelables était indispensable, même s’il estime que les batteries et les propulsions actuelles peuvent être améliorées.

1 / 4 Frank M. Rinderknecht, expert suisse en mobilité et concepteur automobile, a mis au point le premier véhicule électrique en même temps que Tesla. Geneva International Motor Show Actuellement, il roule au volant d’une Volkswagen ID Buzz, de Genève à Doha (Qatar), en passant par l’Arabie saoudite. Geneva International Motor Show Le dernier concept de Rinspeed s’appelle CitySnap et doit permettre de diminuer de 50% le nombre de véhicules de livraison. Rinspeed

Monsieur Rinderknecht, vous œuvrez depuis des décennies dans le secteur de la mobilité. En ce moment, qu’est-ce qui vous fait vibrer?

Le voyage en voiture électrique d’environ 6500 kilomètres qui nous conduit actuellement de Genève à Doha.

Pourquoi s’infliger cela?

Nous voulons faire connaître le Geneva International Motorshow à Doha, qui accueillera pour la première fois cette manifestation en octobre, ainsi que porter symboliquement et durablement l’histoire et l’excellence du «Salon de l’auto» au Qatar. En même temps, il s’agit d’une aventure, car nous traversons, par exemple, l’Arabie saoudite, où il n’existe aucune infrastructure de recharge digne de ce nom. Là-bas, l’essence coûte 50 centimes et les distances sont énormes. Il faudra faire preuve d’inventivité pour y parvenir.

En tant qu’expert, on peut imaginer que vous amènerez la solution avec vous, vous qui vous occupez depuis très longtemps de la mobilité et des concepts qui y sont liés. Depuis combien de temps le thème de la durabilité joue-t-il un rôle dans ce domaine?

En 2001, chez Rinspeed, nous avons construit notre première voiture durable, qui était munie d’une propulsion au biogaz. Puis, en 2007, soit en même temps que Tesla, nous avons élaboré la première voiture électrique.

Auparavant, par le biais de votre entreprise Rinspeed, vous construisiez surtout des voitures rapides. Pourquoi ce changement de cap?

Nous avons fait de la nécessité une vertu. À l’époque, Bugatti présentait une voiture de 1001 ch. C’était impressionnant, mais peu judicieux. Nous avons donc opté pour la voie verte. Nous nous attendions à ce que les gens nous regardent de travers, mais tant la direction prise que le moment se sont avérés être les bons. Nous sommes devenus les co-initiateurs d’une tendance.

L’industrie automobile regarde-t-elle aujourd’hui dans la bonne direction?

J’aurais envie de vous poser une question provocatrice: quelle est la bonne direction? Tout ce qu’on lit sur l’énergie grise et les bilans énergétiques est légitime. Il est encore extrêmement difficile de mesurer la durabilité de manière fiable. À mon sens, il s’agit là d’une question fondamentale qui se situe au-dessus de tout. Mais il est certain que nous ne pouvons tout simplement pas continuer à miser sur les combustibles fossiles. Pour l’instant, le comment est secondaire.

Voyez-vous une alternative à la propulsion électrique?

À mon avis, l’électricité est la seule énergie renouvelable en l’état actuel des connaissances. Même la production d’hydrogène nécessite de l’électricité, on ne peut donc pas s’en passer. La question est maintenant de savoir comment l’optimiser. Dans quelle mesure peut-on produire de l’électricité de manière durable?

Le succès soudain des voitures électriques vous a-t-il étonné?

Il faut être très clair: Elon Musk a été le pionnier. On a annoncé sa mort des centaines de fois. Moi aussi, j’ai douté qu’il puisse survivre de manière indépendante. Mais il l’a fait. Pourquoi? Parce qu’il a pris en compte les émotions des gens. Il a compris que la durabilité ne signifie pas forcément le renoncement. Il a construit des voitures qui ont une apparence soignée et montrent de très belles performances de conduite. Il a appris de Steve Jobs: en tant que conducteur de Tesla, on fait partie d’une communauté – tout comme les utilisateurs d’Apple. C’est un style de vie.

Tesla a bouleversé le marché. L’industrie automobile traditionnelle s’est-elle entretemps remise du choc?

Du choc, peut-être. Mais cela ne lui sert pas à grand-chose. Les constructeurs automobiles traditionnels sont passés du statut de chasseurs à celui de chassés. Et c’est leur faute: ils ne voulaient pas admettre que cela ne durerait pas éternellement. Je pense que cette évolution sera très difficilement réversible. Dans dix ans, le marché de masse sera dirigé par de toutes autres forces. Actuellement, Audi et Volkswagen achètent de vieilles plateformes en Chine pour leurs voitures électriques, car ils n’ont pas la flexibilité nécessaire. Les Chinois sont en pleine offensive. Ils font de belles voitures, bien conçues, et comprennent mieux l’électronique que les Européens. Ils profitent sans vergogne de l’aubaine et sont en même temps 20% moins chers.

Le consommateur, lui aussi, se retrouve confronté à une nouvelle réalité en ce qui concerne les voitures électriques: quelle est leur durabilité réelle?

Existe-t-il une vérité ultime? La vérité est subjective. Chaque constructeur et chaque acheteur essaie d’utiliser les faits à son avantage. Ou les ignore. Pour moi, il est tout à fait clair que les moteurs et les supports de stockage actuels ne constituent pas l’ultima ratio. Mais encore une fois, l’important est de passer aux énergies renouvelables.

Est-ce que vous vous occupez encore de la propulsion chez Rinspeed?

Non, pas actuellement. Un moteur électrique n’a rien de complexe, il est cent fois plus simple qu’un moteur à combustion.

Aimez-vous toujours conduire vous-même?

Non, pour moi, la conduite automobile est purement utilitaire dans 95% des cas. Actuellement, je conduis surtout un véhicule à essence, car je dois souvent parcourir 600 à 800 kilomètres en une journée sans faire de pause. Rester assis aussi longtemps derrière le volant n’a rien à voir avec le plaisir de conduire.

Ne souhaiteriez-vous pas que la voiture se conduise toute seule?

Evidemment, car cela me permettrait d’utiliser mon temps pour autre chose.

Nous constatons que la conduite automobile est quelque chose d’émotionnel et que l’homme – indépendamment de la propulsion – aime toujours conduire lui-même. La voiture autonome va-t-elle vraiment voir le jour?

C’est excitant d’avoir le choix: conduire soi-même ou automatiser. Mais, pendant des années, on a sous-estimé tout ce qu’un être humain pouvait faire pour ne pas se crasher. Développer les bons systèmes, et surtout ceux qui sont sûrs, prend du temps.

La population, et donc la masse de tôle, augmente. En parallèle, les vitesses sont aujourd’hui limitées: on retrouve de plus en plus le 30 km/h en ville et, sur les autoroutes, on discute d’un 60 km/h. N’est-ce pas un retour en arrière?

Si, sur certains tronçons urbains, la vitesse de 30 km/h est certainement judicieuse, la vraie question est de savoir comment réduire le nombre de trajets, et donc de véhicules. La solution à ce problème doit être intelligente, car nous considérons la mobilité non seulement comme un besoin fondamental, mais aussi comme un droit fondamental. Nous voulons nous déplacer. Et même si l’on réglemente le trafic privé de telle sorte à inciter les gens à faire du vélo, la circulation des marchandises demeure. Depuis la pandémie, le commerce électronique a encore connu une croissance incroyable. Regardez le nombre de services de livraison de colis qui circulent aujourd’hui. Chez Rinspeed, nous nous attaquons à ce problème grâce au concept CitySnap.

De quoi s’agit-il?

D’une nouvelle génération de véhicules de livraison électriques qui distribuent, déposent et récupèrent de manière autonome des stations de colis mobiles. Selon une nouvelle étude, il serait ainsi possible de diminuer jusqu’à 50 % les véhicules de livraison.

Une dernière question: mon diesel de 2008 commence à rendre l’âme. Je compte sur ma voiture pour les déplacements en famille, pour mes vacances ou quand ma mère est malade, mais mon budget est limité. Je veux néanmoins être un acteur de la durabilité. Qu’est-ce que j’achète?

Cela dépend entièrement de vos besoins réels, et pas du sentiment de «liberté intérieure». Cette thématique est souvent entourée d’illusions. La question est la suivante: faites-vous régulièrement de longs trajets ou vous déplacez-vous seulement dans un rayon de 100 km? Vous rendez-vous vraiment à l’étranger plusieurs fois par an? Il faut établir, le plus honnêtement possible, un profil d’utilisation pour obtenir rapidement la réponse. Ceux qui choisissent leur voiture sur la base de critères émotionnels sont ceux qui peuvent se le permettre.

Plus d’informations sur www.genevamotorshow.com/tour-dexcellence et www.rinspeed.com