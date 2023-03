Mobilité électrique: les élus se noient dans les bateaux

La confusion s’est emparée mardi du Grand Conseil vaudois. Comme la semaine dernière, l’essentiel des débats a porté sur les taxes, subventions et exonérations devant favoriser l’électrification du parc automobile vaudois. Durant des heures, les élus se sont ainsi écharpés sur les véhicules qui devaient être inclus dans la nouvelle loi. Mais entre les nombreux amendements votés qui se contredisaient entre eux, les modifications d’amendement et les retours en arrière, au final les élus eux-mêmes ont fini par perdre le fil. «Est-ce qu’on peut repréciser ce qu’on va voter? On est dans le jus», en a même rigolé François Cardinaux (PLR).

L’un des principaux points de discorde concernait les bateaux. Si les élus étaient d’accord pour dire que «ça fait un bruit d’enfer et [que] ça pollue», David Raedler (Les Verts) estimait que seuls les pêcheurs professionnels devaient être pris en considération. «Les embarcations de plaisance ne sont pas des moyens de transport, mais des loisirs. Et il n’appartient pas à l’état de subventionner les loisirs de quelques-uns», a-t-il défendu. Et son collègue Didier Lohri (Les Verts) de répondre: «Nous devons faire fi des luttes entre riches et pauvres, pour se concentrer sur la transition énergétique».